خلال ساعة من إطلاقه.. اكتمال حجز المرحلة الأولى لمشروع “النرجس فيو 2” لمستفيدي “سكني” بالرياض

أعلنت “الوطنية للإسكان NHC” عن اكتمال حجز المرحلة الأولى من مشروع “النرجس فيو2” الواقع شمال الرياض، وذلك خلال ساعة واحدة من إطلاقه على موقع وتطبيق “سكني”
وأكدت الشركة استمرارها في طرح المزيد من المشاريع ضمن الخيارات والحلول السكنية المتنوعة وإتاحتها للحجز ضمن إجراءات سهلة وميسرة، بهدف رفع نسبة تملك المسكن الأول للأسر السعودية.
ويتميز مشروع “النرجس فيو2” الذي يمتد على مساحة تتجاوز 112 ألف م2، ويضم 490 وحدة تتنوع بين الفلل والتاون هاوس، بتصاميمه العصرية ونماذجه المتنوعة بأقساط شهرية ميسرة، فيما تتراوح مساحات الوحدات بين 200 -395م2 للوحدة.
ويُعد المشروع امتدادًا لجهود “الوطنية للإسكان” لتوفير مجتمعات حيوية ذات طابع حضاري بتصاميم مميزة وعصرية، ضمن خطط التوسع المستمر لزيادة المعروض العقاري وتوفير الوحدات السكنية التي تناسب احتياجات الأسر السعودية وقدراتهم الشرائية. وفق “أخبار 24”.
وتعمل الشركة حاليًا على تطوير العديد من المشاريع والضواحي في المملكة توفر معايير جودة الحياة والمرافق المتكاملة في مواقع استراتيجية.