أمانة جدة تُنهي إجراءات منح مخطط طيبة وتُخصص قطعاً بديلة عن الأراضي الإصلاحية

أنهت أمانة محافظة جدة إجراءات 65% من معاملات المنح السكنية المجازة سابقًا لـ 16 مخططًا في طيبة شمال شرق المحافظة لمن سبق صدور قرارات التخصيص لهم، وذلك من إجمالي 13.2 ألف أرض سكنية مفرجة تُقدر مساحتها الإجمالية بنحو 39 مليون م2 .
وأكدت أنه تم الانتهاء من إجراءات التعويض عن 643 قطعة سكنية تأثرت بحدود الأرض الإصلاحية للمخطط 599/ج/س، ومخطط 600/ج/س.
وأضافت أنه جارٍ استكمال إصدار قرارات التعويض للقطع المقترحة في المخطط البديل 611/ ج /س.
يذكر أن ذلك يأتي إنفاذًا للأمر السامي الكريم والقاضي بالموافقة على استئناف استكمال إجراءات المنح السكنية في طيبة، لمن سبق صدور قرارات التخصيص لهم. وفق “أخبار 24”.