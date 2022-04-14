“المجلس الصحي” يُطلق تطبيق “نمائي” لمساعدة مصابي “طيف التوحد”.. وهذه أهدافه

أطلق المجلس الصحي السعودي، أمس (الأربعاء)، “تطبيق نمائي”، الذي يعد أحد المبادرات الوطنية لتنفيذ سياسة المسح الوطني لاضطراب طيف التوحد.
وأوضح الأمين العام للمجلس الصحي السعودي، الدكتور نهار العازمي، أن “تطبيق نمائي” يساعد الأهالي في تقييم حالة أطفالهم عند وجود اشتباه بطيف التوحد، مبينًا أنه يمكّن المستخدمين من إجراء المسح والحصول على نتيجة فورية.
وأضاف العازمي أن التطبيق يساعد أيضًا في توجيه الحالات التي لديها اشتباه بوجود اضطراب طيف توحد إلى أقرب عيادة متخصصة لإجراء الفحص الإكلينيكي وتشخيص الحالة، وتقديم مواد توعوية وإرشادية لأسر المرضى والمختصين.
وبيّن المدير العام للمركز الوطني لاضطرابات النمو الشامل الدكتور أحمد أبوعباة، كيفية استخدام التطبيق، حيث يقوم المواطن أو المقيم بإدخال رقم هويته ثم القيام بعمل الاختبار، من خلال أداة معتمدة عالمياً M-Chat وتحتوي على عدد من الأسئلة تتم الإجابة عليها من قبل والدي الطفل الذي في العمر من 18-24 شهراً. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه بعد استكمال الأجوبة تظهر له نتيجة فورية، وهي تتكون من 3 فئات؛ الأولى طبيعي ولا يحتاج عمل علاج أو متابعة، والثانية يتم الطلب منه إعادة الاختبار بعد شهر، والثالثة والأخيرة؛ من لديه اشتباه بوجود طيف توحدي ويتم توجيهه إلى أقرب عيادة متخصصة لعمل الفحص السريري وتأكيد التشخيص.
ونوّه إلى أنه في حال كان الموقع مفعلاً يوضح له الأماكن القريبة التي يمكن له الذهاب لها، وبدوره يختار العيادة حسب أهليته للعلاج.