أتاحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خدمة إلكترونية، تمكّن المشتركين من إصدار شهادات الأجور والاشتراك بشكل إلكتروني “فوري”، من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق “تأميناتي”.
وبيّنت المؤسسة أن الخدمة الإلكترونية تتيح إصدار شهادة الأجور التي توضح مدة الاشتراك والأجور للمشترك، بالإضافة إلى شهادة الاشتراك التي توضح الأجر الخاضع للنظام.
وأشارت إلى أن خطوات التقديم تتمثل في تسجيل الدخول إلى حساب المشترك في الموقع الإلكتروني أو تطبيق تأميناتي، ثم الدخول على رابط الشهادات من الشاشة الرئيسية، واختيار نوع الشهادة “شهادة الاشتراك أو شهادة الأجور”، وأخيرًا النقر على إصدار “يمكنك طباعة أو حفظ الشهادة”.
وفق “أخبار 24”.