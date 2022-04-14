زوجة مبتعث تحصل على الدكتوراه بعد عامين من وفاة زوجها غرقا في أمريكا

حصلت مبتعثة على درجة الدكتوراه في الفيزياء بعد عامين ونصف من وفاة زوجها المبتعث قاسم عداوي، في شلالات نياجرا بالولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت الدكتورة هند عدواي لـ” أخبار 24″، إن الحـادثة آلمتها وأثرت فيها، لكنها أيضاً زادتها إصراراً على إكمال مشوارها الدراسي وتربية أولادها، والحفاظ على مستواهم وتفوقهم الدراسي.
وعبرت عداوي عن سعادتها بنجاح مشوارها وتحقيقها درجة الدكتوراه في الفيزياء بتجارب محققة في 3 معامل أمريكية، مقدمة الشكر لوالدها وكل من وقف بجانبها.
يذكر أن قاسم عداوي توفي غرقاً خلال تنزهه مع عائلته في شلالات نياجرا، وقامت السلطات الأمريكية بانتشال جـثمانه الذي نقل إلى المملكة وأديت عليه صلاة الجنازة في المسجد الحرام.