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رياضة > بالفيديو.. كارتيرون: رفضت تدريب منتخب مصر لالتزامي مع الاتفاق
14/04/2022   6:20 ص

بالفيديو.. كارتيرون: رفضت تدريب منتخب مصر لالتزامي مع الاتفاق

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قال المدير الفني الفرنسي لفريق الاتفاق، باتريس كارتيرون، إنه رفض عرضًا لتدريب المنتخب المصري خلفًا للبرتغالي كارلوس كيروش؛ لالتزامه مع ناديه الحالي.

وأضاف كارتيرون لبرنامج “في المرمى”: “تم التواصل معي لتدريب المنتخب المصري قبل أيام لكني رفضته، لأنني مرتبط مع الاتفاق ولا يمكن أن أرحل عن الفريق في هذه الوضعية الصعبة التي يعيشها في مسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين”.

وتابع المدرب الفرنسي: “الاتفاق حُرم من الفوز على النصر بسبب قرارات تحكيمية أثارت الجدل وهذا ما جعلني أنفعل بعد المباراة، شاهدت لاعبي النصر وأعضاء الطاقم الفني يشتكون للحكم بينما نحن من تعرض إلى تلك الأخطاء”.

وأتم مدرب الاتفاق تصريحاته بقوله: “أملك فريقاً رائعاً ويستحق الاستمرار في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، تحدٍ صعب ينتظرنا ويجب أن نبذل كل ما نستطيع لبقاء الفريق”. وفق “أخبار 24”.

ويحتل الاتفاق المركز 15 ـ قبل الأخير ـ بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة وتتبقى له 6 مباريات بالمسابقة المحلية.

بالفيديو.. كارتيرون: رفضت تدريب منتخب مصر لالتزامي مع الاتفاق

رياضة
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