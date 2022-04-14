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جديد المحليات > “الصحة” للطلاب: اتبعوا هذه النصائح لصيام سهل أثناء يومكم الدراسي
14/04/2022   6:23 ص

“الصحة” للطلاب: اتبعوا هذه النصائح لصيام سهل أثناء يومكم الدراسي

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قدمت وزارة الصحة، عددًا من النصائح الغذائية للطلاب والطالبات، من أجل صيام سهل وميسر أثناء يومهم الدراسي.

ودعت الوزارة الطلاب والطالبات إلى اتباع عدة نصائح من أجل حصولهم على صحة ذهنية أفضل، وإحساس أقل بالجوع والعطش، وتركيز عالٍ، إلى جانب حصولهم على سعرات حرارية عالية القيمة، وطاقة حيوية، وتجنب الخمول والكسل في يومهم الدراسي خلال شهر رمضان.

ونصحت الطلاب والطالبات بتوزيع شرب الماء بين وجبتي الإفطار والسحور، والإكثار من تناول الأطعمة التي تحتوي على الألياف مثل الفاكهة والخضراوات والحبوب الكاملة، وتضمين الفواكه التي تحتوي على عنصر البوتاسيوم كالموز والتمر في السحور، بالإضافة إلى التقليل من المشروبات الملونة والمحلاة واستبدالها بالماء أو العصائر الطازجة.

صورة

وفق “أخبار 24”.

“الصحة” للطلاب: اتبعوا هذه النصائح لصيام سهل أثناء يومكم الدراسي

جديد المحليات
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