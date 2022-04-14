“التجارة” تشهر بمنشأة لتجارة الألعاب تبيع منتجات “سلايم” مغشوشة بالرياض

شهّرت وزارة التجارة بشركة تختص بتجارة ألعاب الأطفال في مدينة الرياض، عقب صدور حكم قضائي بإدانتها ببيع منتجات (سلايم- صلصال) مغشوشة.
وأوضحت الوزارة أن الحكم القضائي أدان المنشأة ومديرها والمسؤول عن الفرع بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، من خلال عرض وبيع 760 منتج سلايم غير مطابق للمواصفات والمقاييس بالنظر لما تشكله من خطورة على سلامة مستخدميها، لا سيما أنها تستخدم في ألعاب الأطفال.
وأصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكماً قضائياً بفرض غرامة مالية على المخالفين، وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة شهر، وإتلاف المنتجات المغشوشة، ونشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالفين. وفق “أخبار 24”.