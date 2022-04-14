أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة، اليوم (الخميس)، إنشاء وإطلاق أول خدمة للشحن السريع للسيارات الكهربائية في المنطقة، بتقاطع طريق سلطانة مع طريق خالد بن الوليد في المرحلة الأولى، وذلك بهدف تشجيع المواطنين والمقيمين لاستخدام الطاقة الكهربائية والتقليل من انبعاثات الكربون وتحقيق الامتثال البيئي.
وأوضحت الأمانة أن الخدمة توفر متطلبات السلامة والمواصفات والمعايير العالمية؛ إذ جرى توريد الجهاز من نوع Tesla Wall Connector ، بقوة تيار كهربائي تبلغ من 6 إلى 32 أمبيرًا وبجهد كهربائي يبلغ (220) فولتًا، وسيتمكن من شحن السيارة الكهربائية في مدة أقصاها 8 ساعات.
وأشارت إلى أنه يُجرى تجهيز وإطلاق الخدمة في 7 مواقع متنوعة تشمل 3 نقاط في المنطقة المركزية، وجادة أحد، وطريق المطار، وممشى العباس بن عبادة، وطريق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب .
وفق “أخبار 24”.