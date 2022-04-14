“أمن الطرق”: إعادة فتح طريق الرياض- الطائف عقب معالجة انهيار إحدى عبارات السيول

أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق، أنه تم الانتهاء من معالجة الموقع المتضرر على طريق الرياض – الطائف، والذي يبعد 5 كم قبل مركز ظلم باتجاه الطائف.
وأوضحت القوات الخاصة أن المعالجة تمت من قبل المختصين في وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وتم تحرير الحركة المرورية في الاتجاهين بدون أي ملاحظات.
وكانت قوات أمن الطرق بمحافظة الطائف قد نبهت في وقت سابق قائدي المركبات إلى أخذ الحيطة والحذر عقب إغلاق طريق الرياض الرئيسي المتجه إلى الطائف (قبل مركز ظلم بـ ٥ كم) بسبب انهيار في إحدى عبارات تصريف السيول. وفق “أخبار 24”.