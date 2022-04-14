حذرت سفارة المملكة في جمهورية الفلبين رعاياها من الظروف المناخية التي تضرب البلد بسبب إعصار ميجي.
ودعت السفارة مواطنيها المتواجدين على أرض الفلبين لاتخاذ الحيطة والحذر، مشددة على أنه في حال وجود طارئ يجب التواصل مع هاتف السفارة، أو مكتب التوظيف الصحي، أو الملحقية في الفلبين أو سنغافورة.
وتعهد الجيش الفلبيني اليوم (الخميس) بمواصلة جهود البحث والإنقاذ بعد أن اجتاحت العاصفة المدارية ميجي مناطق وسط البلاد هذا الأسبوع مما أدى إلى دفن كثيرين تحت الانهيارات الأرضية وأودى بحياة 123 شخصا على الأقل.
وفق “أخبار 24”.