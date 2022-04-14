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جديد المحليات > القيادة تهنئ ملك الأردن بمناسبة نجاح العملية الجراحية
14/04/2022   4:18 م

القيادة تهنئ ملك الأردن بمناسبة نجاح العملية الجراحية

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بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، لملك الأردن الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له.

وقال الملك المفدى: “يسرنا بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لجلالتكم، أن نبعث لكم أجمل التهاني، وأطيب التمنيات، سائلين الله العلي القدير أن يمتعكم بالصحة والعافية، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب”.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة، إلى ملك الأردن بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له. وفق “أخبار 24”.

وقال ولي العهد: “يسرني بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لجلالتكم، أن أعرب لكم عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات، داعياً المولى العلي القدير أن يديم عليكم الصحة والعافية، وأن لا يريكم أي سوء، إنه سميع مجيب”.

القيادة تهنئ ملك الأردن بمناسبة نجاح العملية الجراحية

جديد المحليات
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