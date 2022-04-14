“المنظمة العالمية للأرصاد” تُشيد بمبادرة المملكة لإنشاء المركز الإقليمي للتغير المناخي

أشادت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بمبادرة المملكة لإنشاء المركز الإقليمي للتغير المناخي، ودورها في الاهتمام بالأرصاد الجوية، مبرزة ما تقوم به تجاه المنظمة والأرصاد الجوية بشكل عام، والمتمثلة في المجهودات المبذولة من المركز الوطني للأرصاد وما ينهض به في خدمة الإقليم.
وقال الأمين العام للمنظمة بيتيري تالاس، بمناسبة اليوم العالمي للأرصاد الجوية، “إن للمملكة دورا رئيسيا في المنظومة الإقليمية، وتولي التغير المناخي جل اهتمامها، إذ أنشأت مركزاً مختصاً بتغير المناخ كجزء من خدمة الأرصاد، لما يمثله المناخ كقضية ملحة بعدما باتت آثاره واضحة في كل أنحاء العالم. وفق “أخبار 24”.
وكانت المملكة قد أعلنت في قمة الشرق الأوسط الأخضر التي احتضنتها الرياض مؤخراً، إنشاء ثلاثة مراكز إقليمية هي: المركز الإقليمي للتغير المناخي، والمركز الإقليمي للإنذار المبكر من العواصف الغبارية، والبرنامج الإقليمي لاستمطار السحب.