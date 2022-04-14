خلال أول 10 أيام برمضان.. “جود الإسكان” تُسكن 434 أسرة محتاجة

نجحت حملة “جودك أثر” التي أطلقتها منصة “جود الإسكان” مطلع شهر رمضان المبارك، في تسكين 434 أسرة من فئة “الأشد احتياجًا” في مسكنها الأول، وذلك خلال الأيام العشرة الأول من رمضان.
وأطلقت “جود الإسكان” حملتها الترويجية مع انطلاقة شهر رمضان بمنصات التواصل الاجتماعي، وبإعلانات ترويجية في العديد من منافذ البيع والشوارع والمطارات في مختلف المدن.
وشملت حملة “جودك أثر” العديد من الفعاليات التي استهدفت حث أصحاب العطاءات الخيرية على مد يد العون للأسر الباحثة عن الأمان السكني. وفق “أخبار 24”.
وشهدت الحملة تدشين “مخطط جود الإسكان” الذي يعد خارطة سكنية افتراضية تضم أكثر من 800 مسكن تستهدف المنصة إسكان أسر محتاجة فيها خلال رمضان.