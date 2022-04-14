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رياضة > دوري أبطال العرب ستُلعب من دور الـ 32.. واللقب يُساوي 6 ملايين دولار
14/04/2022   4:40 م

دوري أبطال العرب ستُلعب من دور الـ 32.. واللقب يُساوي 6 ملايين دولار

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أفادت مصادر بأن النسخة المُقبلة من بطولة دوري أبطال العرب للأندية ستُلعب من دور الـ 32 وتصل إلى تصفية 12 فريقًا تقسّم على مجموعتين.

وأشارت المصادر وفقًا لـ “الرياضية”، إلى أن الاتحاد العربي سيُقدم جائزة تصل إلى 6 ملايين دولار لبطل النسخة المقبلة من دوري أبطال العرب للأندية.

وأتمت المصادر ذاتها تصريحاتها بالتنويه إلى أن المسابقة ستُلعب بنظام التجمع بعد كأس العالم 2022 المقبل.

وكان رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قد ترأس مساء يوم أمس (الأربعاء)، الاجتماع الـ 75 لمجلس الاتحاد الذي عُقد في محافظة جدة.

دوري أبطال العرب ستُلعب من دور الـ 32.. واللقب يُساوي 6 ملايين دولار

رياضة
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