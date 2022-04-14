الأمر بالمعروف تعرض محتوى “الصيام جُنة” في المجمعات التجارية بالخرج

عرضت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الخرج، محتوى برنامج الرئاسة العامة الرمضاني “الصيام جُنة”، عبر الشاشات الإلكترونية في المجمعات التجارية بالمحافظة، والذي يأتي ضمن خطتها التوعوية في شهر رمضان المبارك، والتي أطلقها سابقاً معالي الرئيس العام ، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.
من جانبه أكد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، حرص الفرع والمحافظات والمراكز التابعة، على تطبيق الخطط والبرامج الموسمية التي تطلقها الرئاسة العامة في فروع المملكة العربية السعودية، خصوصاً في موسم الخيرات والبركات شهر رمضان المبارك، مبيناً أن البرنامج ينشر الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال السلف الصالح رضوان الله عليهم عبر الوسائل المتاحة، بهدف توعية المجتمع، ورفع الوازع الديني وتذكيرهم بعظم ذلك.
وثمن “الشبانات” جهود هيئة المحافظة، ودور الجهات الحكومية والقطاع الخاص وشراكتهم في تفعيل برامج الرئاسة وفروعها؛ والذي يعكس تكاتفها، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله-، كما تحظى هذه البرامج بمتابعة واهتمام معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند، لتحقيق رسالة الرئاسة العامة التوعوية.