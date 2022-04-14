نفت الهيئة العامة للغذاء والدواء احتواء شراب الفاكهة على شكل بودرة على مواد كيميائية ضارة.

وأوضحت أنها تتأكد من جميع المكونات الداخلة في المواد الغذائية وتقييمها، ولا تسمح بإضافة أي مكون يكون له أثر سلبي على الصحة.

ونصحت بالتقليل من استهلاك هذه المشروبات لاحتوائها على كميات عالية من السكر وانخفاض قيمتها الغذائية.

وفق “أخبار 24”.