نفت الهيئة العامة للغذاء والدواء احتواء شراب الفاكهة على شكل بودرة على مواد كيميائية ضارة.
وأوضحت أنها تتأكد من جميع المكونات الداخلة في المواد الغذائية وتقييمها، ولا تسمح بإضافة أي مكون يكون له أثر سلبي على الصحة.
ونصحت بالتقليل من استهلاك هذه المشروبات لاحتوائها على كميات عالية من السكر وانخفاض قيمتها الغذائية.
يتم التأكد من جميع المكونات الداخلة في المواد الغذائية وتقييمها، ولا صحة لاحتواء شراب الفاكهة على شكل بودرة على مواد كيميائية ضارة.#الغذاء_والدواء pic.twitter.com/GMVbGeLZiv
— هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) April 14, 2022
وفق “أخبار 24”.