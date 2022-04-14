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جديد المحليات > بالتعاون مع الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.. “الأرصاد” يعقد برنامجاً حول العواصف الرملية
14/04/2022   10:43 م

بالتعاون مع الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.. “الأرصاد” يعقد برنامجاً حول العواصف الرملية

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عقد المركز الوطني للأرصاد، البرنامج التدريبي “العواصف الرملية والترابية” بمقر المركز بجدة لمدة ثلاثة أيام بالتعاون مع الأمم المتحدة لمكافحة التصحر “UNCCD”، بمشاركة مختصين وخبراء من كافة القطاعات المعنية.

ويأتي تنظيم الورشة في إطار اهتمام المركز بظاهرة العواصف الرملية والترابية التي أصبحت تُمثل مصدر قلق متزايد نتيجة تأثيراتها سلبية على المجتمعات والبيئة والصحة والزراعة والنقل والصناعة.

كما تناولت الورشة 9 محاور أبرزها المعرفة والخبرة حول العواصف الرملية والترابية، والسياسات المتعلقة بتلك العواصف، بجانب تأثيرها على الصحة، فضلًا عن مصدر تلك العواصف ومثيراتها وتصنيفها، وكيفية إدارتها.وفق “أخبار 24”.

بالتعاون مع الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.. “الأرصاد” يعقد برنامجاً حول العواصف الرملية

جديد المحليات
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