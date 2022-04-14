“ديوان المحاسبة” يطلق المرحلة الثانية من برامجه التدريبية لعام 2022م

أعلن الديوان العام للمحاسبة، إتاحة التسجيل بالمرحلة الثانية من البرامج التدريبية للعام 2022م لمنسوبي الأجهزة الحكومية، الذي يبدأ الأحد المقبل، بهدف تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية المشمولة برقابته وتطوير ممارسة مهنة المحاسبة والمراجعة.
وتتضمن البرامج 12 برنامجاً تدريبياً في موضوعات (المراجعة الداخلية، والرقابة على الأداء، والمراجعة الآلية، والمحاسبة الحكومية، والمحاسبة لغير المحاسبين، وأساسيات المحاسبة الحكومية). وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن البرامج تنفّذ على 5 مراحل، حيث استفاد من المرحلة الأولى نحو 200 متدرب ومتدربة، ويستهدف المركز تدريب نحو ألف متدرب خلال العام الجاري، ويُمكن للراغبين التسجيل من خلال الرابط.