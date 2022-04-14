عبر مستشفى صحة الافتراضي.. طبيب بالرياض ينقذ حياة معتمرة تعرضت لجلطة دماغية في مكة

تمكن طبيب في الرياض من إنقاذ حياة مسنة تبلغ من العمر 62 عاماً تعرضت لجلطة دماغية أثناء أدائها مناسك العمرة الثلاثاء داخل أروقة المسجد الحرام.
ونقلت الفرق الإسعافية المرأة إلى مركز طوارئ الحرم بعد شعورها بالضعف العام في الشق الأيسر من جسمها وإصابتها بارتخاء في عضلات الوجه ونقصان في مستوى الوعي.
وقُيمت الحالة باشتباه في جلطة دماغية، فنُقلت فورا لمستشفى أجياد للطوارئ وباشر الحالة استشاري الأعصاب والسكتات الدماغية بمستشفى صحة الافتراضي بالرياض عبر تقنية الطب الاتصالي ضمن مشروع “السكتة الدماغية”، والذي يضم فريق أعصاب وسكتات دماغية للتدخل السريع على مدار الساعة.
وأسفر التواصل الفوري بين طبيب الطوارئ بمستشفى أجياد والاستشاري المتخصص في مستشفى صحة الافتراضي عن تشخيص الحالة بسكتة دماغية حادة واتخاذ القرار بالعلاج.وفق “أخبار 24”.
ونُقلت المريضة عقب ذلك لمدينة الملك عبدالله الطبية لاستكمال العلاج، وتبين عدم حاجتها إلى إجراء قسطرة دماغية، حيث استعادت المريضة، بفضل الله، قدرتها على الكلام وأصبحت قادرة على تحريك الطرف الأيسر والوقوف والمشي.