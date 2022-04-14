قال المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين إن التجارة الإلكترونية قبل كورونا اختلفت عما بعده، لأن الجائحة أحدثت طفرة ونموا ضخما جدا، سواء في حجم المبيعات أو عدد المتاجر.
وأوضح أن المتاجر الإلكترونية ارتفعت من 45 ألفا قبل كورونا إلى 110 آلاف متجر الآن، وزادت المبيعات في 2021 بنسبة 37% عن 2020، حوالي 54 مليار ريال.
وبين أنه في 2019 كانت الوزارة تتلقى 100 بلاغ عن المتاجر الإلكترونية يوميا، ارتفعت إلى 700 ثم انخفضت حاليا إلى 300-400 بلاغ، وأبرزها النصب والاحتيال وعدم رد المدفوعات، وتأخر التوصيل واسترجاع الأموال وسياسة الاسترجاع والاستبدال. وفق “أخبار 24”.
وذكر أن الوزارة حجبت اليوم بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات متجرين إلكترونيين زوّرا ونسخا موقعين مشهورين يبيعان أدوات إلكترونية وكهربائية، ويقومان بالنصب والاحتيال على المتسوقين.
#نشرة_الرابعة | المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين: خلال الساعات الماضية حظرنا موقعين مارسا الاحتيال في التجارة الإلكترونية@spokesman_mc pic.twitter.com/nBjVgv4CDx
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 14, 2022