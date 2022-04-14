أعلنت الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر مارس 2022م بنسبة 12.1% مقارنة بنفس الشهر العام الماضي 2021م، وهو أعلى من الشهر السابق عليه فبراير 2022م بنسبة 1.3%.
وأوضحت أن منتجات الزراعة وصيد الأسماك سجلت ارتفاعا بنسبة 15.8%، والمنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات سجلت أيضاً ارتفاعاً بنسبة 5.4%، أعلى من نفس الشهر العام الماضي 2021م.
وبينت أن أسعار منتجات اللحوم والأسماك والفواكه والخضراوات والزيوت والدهون ارتفعت 12.1% كنسبة تغير سنوية، كما ارتفعت الخامات والمعادن بـ 5.4%. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل ارتفعت 16.1% لارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية 65.4% وأسعار المنتجات النفطية المكررة 16.6%، كما ارتفعت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات 10.2%، كنسبة تغير سنوية.