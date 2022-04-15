رد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ محمد العيسى، على استفسار حول الحكم الشرعي لتهنئة أَهل الكتاب بأعيادهم، ومدى إمكانية القيام به من قبل المسلمين في عصرنا الحديث.
وقال العيسى خلال لقائه مع برنامج “بالتي هي أحسن” على قناة “mbc”، إنه لا بأس بتهنئة أهل الكتب بأعيادهم ولا يعني ذلك القبول بدينهم، مشيراً إلى أنه لا يوجد نص في الشريعة يحرم هذه التهنئة، كما أن كل ما يتعلق بالاعتقاد هو أمر قلبي ويخص تحكيم النيات.
ولفت إلى أنه لا يمكن الحكم على المسلم بالخروج من الدين إلا بقول وعمل أجمع عليه علماء الأمة إجماعاً قطعياً، لذا فإن الحكم بارتكاب من هنأ أهل الكتاب بأعيادهم كبيرة، سيعني تحول كل من قام بتهنئتهم إلى دينهم، ومن ثم خروج عامة المسلمين اليوم عن دين الإسلام. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن التوسع بإدخال المسائل الخلافية في مسائل الاعتقاد المقطوع بها هو مشكلة كبيرة يُضعف حصانة مسائل الاعتقاد ويجعلها محل خلاف، كما أن أهل الكتاب يبادلون المسلمين بالتهاني وليس في تصور أي منهم أن هذا يعني القبول بالدين الإسلامي.
ما الحكم الشرعي لتهنئة أَهل الكتاب بأعيادهم؟
رئيس هيئة علماء المسلمين يجيب بالتفصيل @MhmdAlissa@MWLOrg
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— بالتي هي أحسن (@hiaahsanshow) April 14, 2022