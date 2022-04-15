نشرت دارة الملك عبدالعزيز، صورة تاريخية للملك سعود بن عبدالعزيز خلال افتتاح “باب سعود” في المسجد النبوي الشريف.
وأظهرت الصورة التي التقطت عام 1375 هـ (1955 م)، الملك سعود وفي يده المفتاح ليفتح به الباب وسط التفاف مجموعة من المصورين والأشخاص حوله.
وبيّنت الدارة، أن افتتاح الباب كان ضمن توسعة عمارة المسجد النبوي الشريف التي أمر بها الملك عبدالعزيز، وذلك أثناء حفل إتمام العمارة الشريفة شهر ربيع الأول / أكتوبر.
#صورة_تاريخية | 📸
بلغ اهتمام ملوك المملكة العربية السعودية بالحرمين الشريفين أنه جرت تسمية بعض أبواب المسجدين بأسمائهم للدلالة على المسؤولية والشرف في خدمتهما. #دارة_الملك_عبدالعزيز pic.twitter.com/h6ctjTs14z
— دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) April 14, 2022
وفق “أخبار 24”.