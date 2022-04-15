تنبيهات من “الأرصاد” بأمطار رعدية على الرياض والشرقية.. وسحب ممطرة بمكة والمدينة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، عدة تنبيهات بهطول أمطار رعدية اليوم (الجمعة) على عدة مناطق بينها الرياض، إلى جانب سحب رعدية ممطرة على مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأوضح المركز، أن أجزاء من منطقة الرياض خاصة العاصمة الرياض والخرج والدرعية والدوادمي والقويعية وعفيف والزلفي والمجمعة وشقراء ستشهد أمطاراً رعدية وأتربة مُثارة ونشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً بمدى الرؤية حتى الساعة (03:00) مساءً.
وبيّن أن الحالة ستتأثر بها أجواء عدة مدن في منطقتي القصيم والشرقية، موضحاً أن أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة ستشهد سحباً رعدية ممطرة ونشاطاً في الرياح النشطة وتدنياً في مدى الرؤية حتى الساعة السابعة مساءً. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن البطحاء وحرض في المنطقة الشرقية، وكذلك العويقيلة ورفحاء بالحدود الشمالية، بالإضافة إلى وادي الدواسر والسليل في منطقة الرياض ستكون على موعد مع رياح نشطة وأتربة مثارة حتى الساعة (03:00) مساءً.