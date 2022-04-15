“الأرصاد”: أمطار رعدية على 5 مناطق ورياح نشطة وغبار في الحدود الشمالية والجوف

قال المركز الوطني للأرصاد، إن الفرصة لا تزال مهيأة اليوم (الجمعة) لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على 5 مناطق.
وأبان المركز في تقريره عن حالة الطقس، أن الأمطار المتوقعة ستشمل أجزاء من مناطق القصيم، والرياض، والشرقية، ومرتفعات مكة المكرمة، والمدينة المنورة.
وأوضح أنه من المتوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف، فيما ستكون السماء صحوة إلى غائمة جزئيًا على مرتفعات الباحة، وعسير وجازان، ولا يستبعد ظهور السحب الرعدية على أجزاء من تلك المناطق. وفق “أخبار 24”.