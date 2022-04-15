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جديد المحليات > “التجارة”: رصدنا متاجر إلكترونية تضع سجلات وشعارات وهمية ومزورة.. وهذه طريقة التحقق
15/04/2022   12:24 م

“التجارة”: رصدنا متاجر إلكترونية تضع سجلات وشعارات وهمية ومزورة.. وهذه طريقة التحقق

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قال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، إن الوزارة رصدت حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي ومتاجر إلكترونية تضع صور سجلات تجارية وهمية، كما أنها تزور على صفحاتها شعار منصة “معروف” للمتاجر الإلكترونية.

ودعا الحسين، عموم المُستهلكين إلى التعامل مع المتاجر الإلكترونية الموثوقة والتأكد من هوية السجل التجاري للمتجر الإلكتروني عبر موقع الوزارة، أو وثيقة العمل الحر الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ونوه إلى ضرورة التحقق من مرجعية الحساب البنكي للمتجر الإلكتروني الموثوق قبل إتمام عمليات الشراء، حتى لا يكون المشتري عرضة للنصب والاحتيال وتسريب بياناته الشخصية. وفق “أخبار 24”.

“التجارة”: رصدنا متاجر إلكترونية تضع سجلات وشعارات وهمية ومزورة.. وهذه طريقة التحقق

جديد المحليات
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