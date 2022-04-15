“الصحة” تعلن شروط عمل الأطباء الحكوميين في القطاع الصحي الخاص

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الجمعة )، ضوابط تطبيق قرار عمل الأطباء الحكوميين في القطاع الصحي الخاص، بالشكل الأمثل الذي يحقق التكامل بين القطاعين العام والخاص.
وأوضحت أنها تستقبل طلبات الجهات الصحية الخاصة وتنظيم موافقة جهات عمل الممارسين الصحيين الحكومية عبر نظام إلكتروني موحد.
ولفتت إلى أن شروط عمل الممارسين الصحيين الحكوميين تتضمن أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون استشارياً، وحاصلا على ترخيص مزاولة المهنة، ولديه خبرة سنتين في العمل المهني الصحي بصفة استشاري ممارس.
كما شملت الشروط التسجيل الساري لدى الهيئة السعودية للتخصصات االصحية مع الحصول على تقييم أداء وظيفي خلال العامين الأخيرين، والموافقة على الإقرارات المتعلقة بالعمل في المؤسسات الصحية الخاصة خارج أوقات الدوام الرسمي. وفق “أخبار 24”.
كما نصت الشروط على أن يلتزم المتقدم بعدم العمل في المؤسسات الصحية الخاصة خلال ساعات العمل لدى الجهات الصحية الحكومية التي يعمل بها.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق في وقت سابق على وضع ضوابط لتنظيم عمل الممارسين الصحيين الحكوميين خارج أوقات الدوام الرسمي في القطاع الصحي.