مستجدات كورونا.. ارتفاع طفيف في الوفيات والإصابات الجديدة.. واستقرار معدل الحالات الحرجة وزيادة حالات التعافي

أظهرت الإحصائيات الخاصة بفيروس “كورونا” في المملكة، ارتفاعًا طفيفًا في الإصابات الجديدة مسجلة 105 حالات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، بزيادة قدره حالتين عن يوم أمس.
وأوضحت وزارة الصحة اليوم (الجمعة)، استمرار منحنى الحالات الحرجة في النزول حيث غادرت حالة واحدة جديدة العناية المركزة، ليبلغ إجمالي عدد الحالات الحرجة الآن 62 حالة.
وارتفع عدد حالات التعافي الجديدة من الفيروس مقارنة بيوم أمس حيث تم تسجيل 265 حالة، لتبقى في مستوياتها المرتفعة مقارنةً بالإصابات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 738531 حالة من أصل 752396 إصابة بالفيروس. وفق “أخبار 24”.
وأبان التقرير أن حالات الوفاة في مستويات مستقرة، حيث تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9066 حالة وفاة.