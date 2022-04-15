ولي العهد يبحث مع الرئيس الصيني العلاقة الاستراتيجية بين البلدين ويتلقى اتصالاً هاتفيًا من رئيس كازاخستان

أجرى ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، اليوم (الجمعة)، اتصالاً هاتفياً بالرئيس الصيني شي جين بينغ.
وجرى خلال الاتصال بحث أوجه العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تطويرها ضمن أعمال اللجنة السعودية الصينية المشتركة.
واتفق الجانبان على بذل المزيد من الجهد لتعزيز الشراكة والعلاقة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، كما جرى استعراض مجمل الأوضاع والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأشاد الرئيس الصيني خلال الاتصال بدور المملكة المحوري في المنطقة، وبجهودها لإحلال السلام والاستقرار في اليمن. وفق “أخبار 24”.
كما تلقى ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفياً اليوم (الجمعة)، من رئيس جمهورية كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، كما جرى بحث فرص التعاون بين المملكة وكازاخستان في مختلف المجالات وسبل تطويرها.