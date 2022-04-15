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رياضة > رداً على تصريحات مرتضى منصور.. الأهلي ينفي نيته التعاقد مع نجم الزمالك
15/04/2022   12:32 م

رداً على تصريحات مرتضى منصور.. الأهلي ينفي نيته التعاقد مع نجم الزمالك

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نفت مصادر ما تردد عن وجود مفاوضات بين النادي الأهلي، ولاعب نادي الزمالك المصري محمود الونش.

وأكّدت المصادر لـ”سبورت 24″، أنه لا توجد أي مفاوضات مع الونش، الذي ارتبط اسمه بالنادي الأهلي مؤخراً.

وجاء ذلك على تصريح رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، الذي تحدث عن وجود مفاوضات للنادي الأهلي مع أحد لاعبيه/ ومطالبته بعدم المفاوضات وترك لاعبي ناديه.

وكشفت المصادر أن عدداً من لاعبي الزمالك أعربوا عن عدم رغبتهم في البقاء في نادي الزمالك بسبب عدم ارتياحهم، وكثرة الضغوط التي يتعرض لها عدد منهم إثر خروجهم من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن محمود الونش يعاني من إصابة على مستوى الركبة قد تجعله يخضع لعملية جراحية، كما أنه جدد عقده مع الزمالك حتى عام 2025.

رداً على تصريحات مرتضى منصور.. الأهلي ينفي نيته التعاقد مع نجم الزمالك

رياضة
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