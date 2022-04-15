رفض نادي الشباب تلقي الهزيمة الأولى له في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، وخطف تعادلًا قاتلًا من نظيره القوة الجوية العراقي، بهدف مقابل هدف، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات.
وحصل لاعب نادي القوة الجوية صفاء هادي على البطاقة الصفراء الأولى في المباراة عند الدقيقة السابعة من الشوط الأول.
وأضاع الكاميروني جون ماري فرصة هدف أكيدة بعدما وجه ضربة رأسية خطيرة على مرمى القوة الجوية لكنها مرت بجوار القائم.
وحصل لاعب نادي القوة الجوية، مصطفى محمد جبر على البطاقة الصفراء الثانية في المباراة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.
وبدأ نادي الشباب الشوط الثاني بضغط هجومي مكثف على مرمى نادي القوة القوية، بحثًا عن تسجيل هدف التقدم.
وعاد مهاجم نادي الشباب، جون ماري ليهدر فرصة هدف مؤكد عند الدقيقة “60” من عمر المباراة.
وحصل لاعب وسط نادي الشباب، ألفريد ندياي على البطاقة الصفراء، تلاه الأرجنتيني إيفر بانيغا عند الدقيقة “68”.
وخطف نادي القوة الجوية هدف التقدم المباغت، عند الدقيقة “69” عن طريق لاعب الفريق، رودريك ألنسو.
وحصل حسين القحطاني على البطاقة الصفراء عند الدقيقة “72”، فيما أشهر الحكم بطاقة صفراء جديدة للاعبي القوة الجوية عن طريق علي كاظم هذة المرة. وفق “أخبار 24”.
وحاول لاعبو الشباب الضغط على مرمى القوة الجوية، بحثًا عن تسجيل هدف التعادل حيث نجح حسين القحطاني في تسجيل الهدف في الدقيقة السادسة والأخيرة من الوقت بدل الضائع.
وبهذة النتيجة حافظ نادي الشباب على صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط يليه نادي القوة الجوية برصيد 4 نقاط ويليهما مومباي الهندي والجزيرة الإماراتي ولكل منهما 3 نقاط.
الهدف الأول لفريق القوة الجوية سجله اللاعب رودريك ميلر عند الدقيقة 68
القوة الجوية 1 × 0 الشباب#القوة_الجوية_الشباب#قنوات_SSC pic.twitter.com/RYLqnxazS9
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 14, 2022
هدف التعادل لفريق الشباب سجله اللاعب حسين القحطاني عند الدقيقة 90+6
القوة الجوية 1 × 1 الشباب#القوة_الجوية_الشباب#قنوات_SSC pic.twitter.com/64WBuXxLtB
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 14, 2022