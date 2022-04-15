تعليق اشتراط سداد الغرامات لطلبات إصدار وتجديد رخصة تشغيل مرافق الإيواء السياحي

قرر وزير السياحة، أحمد الخطيب، تعليق اشتراط سداد الغرامات لطلبات الحصول على رخصة ممارسة تشغيل مرافق الإيواء السياحي، وطلبات تجديد رخصة ممارسة تشغيل مرافق الإيواء السياحي .
وأوضح أن تعليق اشتراط سداد الغرامات لطلبات الحصول على رخصة وطلبات تجديدها المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الخامسة، والفقرة الثانية من المادة الـ 11 في لائحة مرافق الإيواء السياحي لجميع مرافق الإيواء السياحي الواقعة داخل نطاق حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة حتى تاريخ 28 /7 /1444هـ.
كما ألغى وزير السياحة، وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية، جميع القرارات التي تتعارض مع هذا القرار، على أن يكون نافذًا ويعمل بالقرار بداية من تاريخ نشره.وفق “أخبار 24”.
وجاء التعديل نظراً إلى الآثار الاقتصادية الناتجة عن القيود المفروضة على أداء مناسك الحج والعمرة على مرافق الإيواء السياحي في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.