وزير الطاقة يوافق على نزع ملكية عدد من الأراضي في الرياض ومكة المكرمة وجازان وعسير

وافق وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، على البدء في إجراءات نزع ملكية عدد من الأراضي الواقعة في الرياض ومكة المكرمة وعسير وجازان.
ووجه الوزير الشركة السعودية للكهرباء وأرامكو السعودية بإبلاغ أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، وكذلك إبلاغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن 30 يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء.
كما وجه الشركة بدفع تعويضات لأصحاب الحقوق، مؤكدًا أنه يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تُتخذ وفقاً للنظام، خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
وفيما يلي بيان بقطع الأراضي التي شملها قرارات نزع الملكية:
مكة المكرمة
نص قرار وزير الطاقة على بدء إجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم 320110006367 وتاريخ 08 /03 /1439هـ، الواقعة بمدينة مكة المكرمة، والمتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد “110 ك. ف” الذي يربط محطة الضغط العالي بمكة المكرمة بمحطة المجاهدين، بمساحة أكثر من 661م2 لصالح الشركة السعودية للكهرباء.
كما وافق الوزير على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم 325703000542 وتاريخ 30 /1 /1441هـ، الواقعة في مركز حلي بمنطقة مكة المكرمة، والمتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد “132 ك. ف” الذي يربط محطة الصفة بمحطة البرك بمنطقة مكة المكرمة، وبمساحة إجمالية مقدارها 2940م2، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.
جازان
شمل قرار نزع الملكية الموجه لصالح الشركة السعودية للكهرباء جزء من قطعتي الأرض الواقعتين في محافظة صبيا بمنطقة جازان، المتداخلتين مع حرم الخط الهوائي جهد “132 ك. ف” الذي يربط محطة شمال صبيا بمحطة الكدمي، المملوكة بموجب الصكين الآتيين:
• صك رقم 472201002840 وتاريخ 21 /5 /1441هـ، بمساحة مقدارها أكثر من 3 آلاف م2
• صك رقم 272201002841 وتاريخ 21 /5 /1441هـ، بمساحة مقدارها 1690٫09م2
الرياض
نصت القرارات على ﻧﺰع ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻗﻄﻌﺔ اﻷرض المملوكة بموجب اﻟﺼﻚ رﻗﻢ 914503001428 وﺗﺎرﻳﺦ 1438/2/6هـ، رﻗﻢ 1135 ﻣﻦ المخطط رﻗﻢ ٤٣ اﻟﻮاﻗﻌﺔ في ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺪوادﻣﻲ بمساحة ﻣﻘﺪارﻫﺎ 46٫690 م2، ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺰﻳﺖ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ “أراﻣﻜﻮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ”.وفق “أخبار 24”.
عسير
شملت قرارات نزع الملكية لصالح الشركة السعودية للكهرباء الأراضي المتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد 132 ك. ف الذي يربط محطة المجاردة بمحطة محايل، الواقعة في محافظة بارق بمنطقة عسير، وفقاً للآتي:
• قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم 375801003178 وتاريخ 26 /2 /1442هـ، وبمساحة مقدارها نحو 487م2
• جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم 675803000173 وتاريخ 23 /3 /1441هـ، وبمساحة مقدارها نحو 8556م2
• جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم 375801002420 وتاريخ 16 /7 /1441هـ، وبمساحة مقدارها نحو 591م2
• جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم 775801000430 وتاريخ 20 /3 /1437هـ، وبمساحة مقدارها نحو 914م2.