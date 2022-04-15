السعودية في أسبوع.. خادم الحرمين يستقبل الأمراء والمسؤولين وقرارات تدخل حيز التنفيذ وزيادة عدد أندية الدوري

سجلت المملكة على مدى الأيام السبعة الماضية، العديد من الأحداث الهامة، التي تنوعت ما بين سياسية ورياضية واجتماعية.
وتصدر قائمة هذه الأحداث، استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عدداً من الأمراء والمسؤولين والمواطنين، وانطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري، وفي السطور التالية يقدم موقع “أخبار 24” نبذة عن أبرز هذه الأحداث:
استقبال الملك سلمان لعدد من الأمراء والمسؤولين
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عدداً من الأمراء والمسؤولين والمواطنين الذين قدِموا للسلام عليه، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
انطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري
انطلقت الحملة الوطنية للعمل الخيري في نُسختها الثانية، وتبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم، بـ 50 مليون ريال. وفق “أخبار 24”.
المملكة والكويت تؤكدان حقهما في استغلال ثروات حقل الدرة
أكدت المملكة والكويت حقهما في استغلال ثروات حقل الدرة، كما جددتا الدعوة لإيران لمفاوضات حول المنطقة المقسومة.
قرارات حكومية تدخل حيز التنفيذ
دخل قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، بالموافقة على تعديل وتحديث دليل التوطين لمهنتي طب الأسنان والصيدلة حيز التنفيذ، إذ نص التعديل على تحديد الحد الأدنى للاحتساب في نسب التوطين في المهنتين بـ7 آلاف ريال.
كما بدأ أيضا تطبيق قراري توطين مهن التخصصات الصحية بنسبة 60%، ومهن قطاع الأجهزة الطبية بنسبة 30% للمهن الهندسية والفنية للأجهزة الطبية، و40% لمهن المبيعات والتعريف بالأجهزة والمستلزمات الطبية، في جميع أنحاء المملكة، وذلك بعد انتهاء فترة السماح المحددة للقرارين.
كما أعلنت وزارة الصحة أنها تستقبل طلبات الأطباء الحكوميين الراغبين في العمل في القطاع الصحي الخاص خارج أوقات الدوام الرسمي من خلال نظام إلكتروني موحد.
ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الأمين العام للأمم المتحدة
تلقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفياً من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، واستعرض الأمير محمد في اتصاله بغوتيريش مجمل الأحداث التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، وكذلك جهود الأمم المتحدة بشأنها.
زيادة أندية دوري المحترفين
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، زيادة عدد أندية دوري المحترفين بداية من موسم 2023_2024 إلى 18 فريقا بدءا من موسم 2023-2024.
إصابات كورونا في صفوف النصر
أعلن نادي النصر إصابة عدد من لاعبيه بفيروس كورونا ومنهم الكاميروني فينسنت أبو بكر، واللاعب عبد الله الخيبري.