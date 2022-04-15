قال مدير إدارة التسويق بجمعية العناية بمساجد الطرق، ناصر الدريهم، إن الأربعاء المقبل سيشهد افتتاح أول جامع نموذجي على مستوى المملكة للقادمين من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة.
وأكد “الدريهم”، خلال حديثه في برنامج “120 ” المذاع على قناة “الإخبارية”، أن الافتتاح سيكون بحضور نائب أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير سعود بن خالد الفيصل.
وأكد أن الجمعية تستهدف تجهيز وتطوير 500 مسجد على الطرق لخدمة المستفيدين، مضيفا أن المحطة التي لا تقدم خدمات مميزة في المسجد المرافق يتم مخالفتها وإغلاقها.
فيديو | جمعية العناية بمساجد الطرق: مخالفة وإغلاق المحطات التي لاتعتني بالمساجد والأربعاء المقبل افتتاح أول جامع نموذجي على مستوى #المملكة#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/VVkK5Vsa2c
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 15, 2022
وفق “أخبار 24”.