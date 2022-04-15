اعتبارًا من يوليو .. “الخطوط السعودية” تضيف جزيرة “ميكونوس” اليونانية لشبكة وجهاتها الدولية

أعلنت الخطوط السعودية، اليوم (الجمعة) أن جزيرة ميكونوس في اليونان ستنضم لشبكة وجهاتها الدولية اعتباراً من شهر يوليو المقبل.
وأضافت أن رحلاتها إلى ميكونوس ستبدأ اعتباراً من 1 يوليو انطلاقاً من مطار الملك خالد الدولي بالرياض وبواقع 3 رحلات أسبوعياً، فيما تم تخصيص طائرة من طراز إيرباص A320 التي تتسع لـ 110 مقاعد منها 20 مقعداً لدرجة الأعمال و 90 مقعداً لدرجة الضيافة لهذا الرحلات.
وتعتبر ميكونوس ثاني وجهات الخطوط السعودية في اليونان، ويأتي إطلاقها لهذه الوجهة في إطار حرصها على زيادة حصتها في القطاع الدولي بالوصول إلى وجهات جديدة واستثماراً لأسطولها الذي يبلغ حالياً 144 طائرة. وفق “أخبار 24”.