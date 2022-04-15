أطلقت هيئة الإذاعة والتلفزيون، 8 برامج ترفيهية وكوميدية وإنسانية وثقافية جديدة عبر تطبيق “سناب شات”.
وأوضحت الهيئة هذه البرامج، وهي برنامج استشارات المشاهير، الذي يقدمه نجوم الفن في الوطن العربي، ويستقبلون فيه أسئلة الجمهور، ويقدمون النصائح والاستشارات.
وطرحت أيضا برنامج مراحل مع “علي العلياني” في التطبيق ذاته، فضلا عن الاسكتشات الكوميدية مع نخبة من الفنانين في مسلسل سكر سادة.
كما طرحت الهيئة على “سناب شات” برنامجي “لا تقولها مع أبو الهش”، و”لعبة الشيف”، ومسلسل “نتفلوركس”، الذي يعتمد على نقد ساخر لإحدى المنصات العالمية للمشاهدة المدفوعة مسبقًا. وفق “أخبار 24”.
وأكدت الهيئة أن برنامج “إنسان” الذي يسلط الضوء على قصص اللاجئين وقضايا المحتاجين أصبح متاحًا على التطبيق.
يذكر أن الهيئة طرحت أيضًا على حسابها في “سناب شات” برنامج “ذات”، الذي يقدمه لاعب ورئيس مجلس إدارة نادي الهلال السابق، سامي الجابر، ويستعرض من خلاله سير المشاهير والأعلام وقصص نجاحهم والتحديات التي واجهتهم.
#فيديو | #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون تطلق 8 برامج ترفيهية وكوميدية وإنسانية وثقافية جديدة على “سناب شات”.. كونوا معنا دائمًا القصة لم تنتهي.
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— قناة السعودية (@saudiatv) April 15, 2022