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جديد المحليات > ضمن نظام ولائحة مكافحة الغش التجاري.. متى يعد المنتج التجاري مغشوشاً وكيف يتم التصرف فيه؟
15/04/2022   6:02 م

ضمن نظام ولائحة مكافحة الغش التجاري.. متى يعد المنتج التجاري مغشوشاً وكيف يتم التصرف فيه؟

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أوضحت وزارة التجارة، اليوم (الجمعة)، بعض مواد نظام ولائحة مكافحة الغش التجاري، وما يتعلق باعتبار المنتج التجاري مغشوشاً، وكيف يتم التصرف فيه.

وبيّنت أن المنتج التجاري المغشوش، هو كل منتج دخل عليه تغيير أو عبث به بصورة ما، مما أفقده شيئاً من قيمته المادية أو المعنوية، وكذلك كل منتج فاسد وغير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة.

وأضافت أن المنتجات الفاسدة والمغشوشة والأدوات التي استعملت في الغش ولا يمكن الاستفادة منها يتم إتلافها على نفقة المخالف، أما المنتجات التي تعذر بيعها، ويمكن للمستهلك الاستفادة منها بعد رفع الغش عنها تسلم للجمعيات الخيرية لتوزيعها. وفق “أخبار 24”.

ونوهت إلى أنه يتم بيع المنتجات والأدوات التي استعملت في الغش بالمزاد العلني بعد رفع الغش عنها وتورد حصيلة البيع لخزينة الدولة.

ضمن نظام ولائحة مكافحة الغش التجاري.. متى يعد المنتج التجاري مغشوشاً وكيف يتم التصرف فيه؟

جديد المحليات
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