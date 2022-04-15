“سكني”: 55 ألف أسرة سكنت منازلها خلال الربع الأول من 2022

أعلن برنامج “سكني” استفادة 46.9 ألف أسرة من خدماته السكنية خلال الربع الأول من العام الجاري 2022، كما ارتفعت أعداد الأسر التي سكنت منازلها عبر البرنامج لتتجاوز 55 ألف أسرة خلال نفس الفترة.
وأوضح البرنامج أن اختيارات الأسر تنوعت بين القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات جاهزة واستفاد منه أكثر من 18 ألف أسرة، وفضلت بقية الأسر خيارات البناء الذاتي، والأراضي السكنية ضمن مخططات “سكني”، والقرض العقاري المدعوم لشراء الوحدات السكنية تحت الإنشاء.
ويُقدم موقع وتطبيق “سكني” خدمات المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونياً، وخدمة التصاميم الهندسية و”المقاول المعتمد”. وفق “أخبار 24”.