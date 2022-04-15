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جديد المحليات > نظراً للكثافة العالية.. فتح سطح المسجد الحرام للزوار والقاصدين
15/04/2022   11:33 م

نظراً للكثافة العالية.. فتح سطح المسجد الحرام للزوار والقاصدين

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 وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس، بفتح سطح المسجد الحرام والاستفادة منه وذلك نظراً لما يشهده بيت الله الحرام وساحاته من كثافة عالية.

وأوضح السديس أن فتح مصليات السطح جاء بهدف الاستفادة من كامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام، وتوفير كافة الخدمات والتجهيزات الميدانية والوقائية والتشغيلية وتقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.

 وأشار إلى حرص القيادة الرشيدة على التسهيل والتيسير على قاصدي الحرمين الشريفين، وتقديم أرقى الخدمات لهم بما يعينهم على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وسط أجواء صحية وآمنة.  وفق “أخبار 24”.

نظراً للكثافة العالية.. فتح سطح المسجد الحرام للزوار والقاصدين

جديد المحليات
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