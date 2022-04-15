بالفيديو.. المسحل يكشف السبب الرئيسي لزيادة عدد أندية دوري المحترفين لـ18 فريقا

كشف رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، عن السبب الرئيسي وراء زيادة عدد أندية دوري المحترفين، إلى 18 فريقا بداية من (2023-2024).
وقال ياسر المسحل، في تصريحات لبرنامج “شوت” عبر قناة “SSC”: “اليوم أكبر الدوريات العالمية التي تشهد تنافسية عالية هي بين 18 فريقا إلى 20 فريقا.. ورأينا أنه آن الأوان للقيام بخطوة إضافية، ورفع عدد الأندية إلى 18 بدوري المحترفين بداية من (2023-2024)”.
وأوضح: جاءت الخطوة لعدة أسباب، أهمها الرغبة في زيادة التنافسية بين الأندية، وبالتالي إنتاج مواهب أكثر، وستنعكس الفائدة على المنتخبات الوطنية”.
وأضاف: “تم الاجتماع مع الأندية قبل اتخاذ القرار بحضور وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وشرحنا الأهداف من هذا التوجه، ولاقى قبولاً من قِبلهم.. ملاعب المملكة جاهزة لإقامة دوري من 18 فريقا”. وفق “أخبار 24”.
وتابع: “وزارة الرياضة تعمل على تحديث عدد كبير من ملاعب الأندية، بالإضافة لمشاريع صيانة أخرى، وهناك عمل مستمر لتأهيل الحكام ورفع عددهم”.
#برنامج_شوت | ياسر المسحل – رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم:
لهذا السبب تم زيادة عدد أندية الدوري لـ18 فريقًا بداية من موسم 2024-2023 pic.twitter.com/FtzZ7xGpeO
— برنامج شوت (@Shoot_SSC) April 14, 2022
#برنامج_شوت | ياسر المسحل – رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم:
تم الاجتماع مع الاندية قبل اتخاذ قرار الزيادة، وتم شرح الاهداف المرجوه من هذا التوجه ولاقى قبول من قبلهم. pic.twitter.com/WkyYAfLUnL
— برنامج شوت (@Shoot_SSC) April 14, 2022
#برنامج_شوت | ياسر المسحل – رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم:
وزارة الرياضة تعمل على تحديث عدد كبير من ملاعب الأندية بالإضافة لمشاريع صيانة أخرى، و هناك عمل مستمر لتأهيل الحكام ورفع عددهم.#قنوات_SSC pic.twitter.com/5tNkurcM9U
— برنامج شوت (@Shoot_SSC) April 14, 2022