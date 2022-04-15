قال لاعب ورئيس نادي الهلال الأسبق، سامي الجابر، إن نادي الشباب هو أول نادٍ فاوضه بالطريقة الصحيحة؛ حيث قابل الأمير خالد بن سعد.
وأضاف الجابر، خلال برنامج “اللقاء من الصفر”: “أول نادٍ فاوضني بالطريقة الصحيحة هو الشباب، وقابلت الأمير خالد بن سعد ـالله يعطيه الصحةـ وكان عبدالعزيز الرزاق وسلطان خميس يلعبان في حي الشفا”.
وأوضح: “بعد مران لهما في المغرب قالا لي (تعال نوصلك للمنزل)، وأدخلاني نادي الشباب على الأمير خالد بن سعد على أساس أن يسجلا، وكانا أخبراه بذلك، فقال لي: ماذا تريد؟ سيارة (هوندا) ومبلغا ماليا؟ سنعطيك، فقلت: ما عندي رد يا أمير ولكن سأعود لوالدي”.
وأضاف: “تحدثت مع والدي وأخي ووالدي قال لي: انضم للنصر مع أخيك، النصر كان ضامنا لوجود أخي ووالدي الذي يريدني ألتحق بالنصر والشباب كان قد دخل على الطرف”.
واسترسل لاعب المنتخب الوطني السابق: “أبلغت عبدالله العثمان وقتها كان هو الوسيط وهو من أتي بعبد الرحمن بن سعيد، فأخبرته بأن أهلي يريدون أن يغصبوني على النصر وأن هناك اثنين من الإداريين بالنصر يآتيان المنزل فعلاقتهما بأخي خالد جيدة، وأنا ما عاد أقدر وأبغى الهلال فتحرك، فأبلغ عبدالرحمن بن سعيد ومجيته كان بها نقطة تحول، حين كانوا يبغون أن أسجل في نادي النصر”.
وذكر: “كنت أجلس في غرفتي ولا أنزل وقت الطعام فكانت والدتي تقول لوالدي: ما يبغى. فيوضح والدي بأنه يريدني أن أكون مع أخي خالد لينتبه لي وأذهب للنادي رفقته وليس من مبدأ التعصب أو أنه لا يريدني أن أُسجل في النصر ولكنه يخاف علي، والخيرة فيما اختاره الله حتى وإن كانت هناك رغبة وتحب النادي ولكن الله يُسيّرك للمكان الذي يكتب لك به التوفيق وهذا ما حدث”.
وواصل سامي الجابر: “تخيل مجيء عبدالرحمن بن سعيد وسحبة البطاقة للتسجيل، استيقظت من النوم في اليوم التالي فوجدته نائمًا بسيارته ليأخذني لمكتب الرعاية وأسجل رسمي، وصارت لأخي خالد قصة فبدأت الأمور.. لماذا جعلت أخيك يُسجل في الهلال ووالدك نسمع أنه لا يُمانع الانضمام للنصر؟ فقال لهم: لا أدري هذه.. رغبته كما أنه مريض قلب. ليجد مخرجا. وعلى فكرة هذه الأشياء ساهمت في إنهاء مسيرته الرياضية ولم تكن شيئاً بسيطًا”.
وتطرق لاعب الأخضر السابق لواقعة حدثت خلال مشاركته ببطولة كأس القارات 1992، بقوله: “كنا نلعب مباراة دور نصف النهائي أمام أمريكا والأرجنتين تواجه كوت ديفوار، وخضنا المباراة النهائية وفازت الأرجنتين علينا 3-1”.
وأضاف: “وعقب انتهاء الشوط الأول من المباراة وكان شوطا أول عظيما وانتهى بهدف نظيف للأرجنتين طُلب مني الاعتذار للمدرب عن المشاركة بالشوط الثاني وأخبرته بوجود آلام في بطني وجاء المدرب وسألني عن صحة ذلك، ولكن كان (الجو متكهرب) فقلت نعم معدتي يؤلمني لكي أكسر الشر.. هذا ما حدث شاركت وتسببت في ركلة الجزاء ولم أُهدرها فما خطئي؟”. وفق “أخبار 24”.
وتابع: “وفي اليوم التالي كنا سنُسافر بطائرة خاصة لليابان في كأس آسيا التي فازت علينا اليابان في النهائي 1-0 وفي المطار استدعاني الأستاذ علي داوود وأنا في الوقت ذاته أرى لاعبا ثانيا كان نجم منتخب الشباب وقتها ناصر القحطاني فكان هداف نادي الروضة فطالبه بالصعود بدلاً مني وأني أعود للمنزل، فصُعقت ولكن لم يكن لديّ أي ردة فعل، فأي ذنب أن أعود لمنزلي وأنا في طريقي لتمثيل بلدي؟ ما أعرف”.
الكابتن #سامي_الجابر : مسؤولو الشباب والنصر فاوضوني قبل الهلال، ووالدي اختار لي النصر.. لكن جوابي دائماً كان: أنا هلالي@Mofeed_n@SamiAlJaber
اشترك بعرض رمضان على الباقة السنوية
6 شهور علينا و 6 عليكhttps://t.co/ZWox00vinJ
ShahidVIP#رمضان_يجمعنا#سامي_الجابر_من_الصفر pic.twitter.com/zaZyg7n4Av
— اللقاء من الصفر (@MinAlsefer) April 15, 2022
الدولي السابق #سامي_الجابر :
أوقفوني وأنا شاب صغير في بداياتي 6 أشهر بعد مباراة الأردن في تصفيات برشلونة 1992 ولليوم لا أعرف السبب، ولا من سعى لإيقافي@Mofeed_n@SamiAlJaber
اشترك بعرض رمضان على الباقة السنويةhttps://t.co/ZWox00vinJ#رمضان_يجمعنا#سامي_الجابر_من_الصفر pic.twitter.com/wJetJPI7N8
— اللقاء من الصفر (@MinAlsefer) April 15, 2022
قصة حصرية لأول مرة يعلنها #سامي_الجابر :
أجبرت على ادعاء المرض في مباراة الأرجنتين ببطولة القارات 1992 حتى لا أكمل المباراة..
وانهرت باكيا لما منعوني من صعود طائرة المنتخب المتجهة لكأس آسيا باليابان@Mofeed_n@SamiAlJaber
@MohammedAlDeaye #رمضان_يجمعنا#سامي_الجابر_من_الصفر pic.twitter.com/vKvgHvHD0R
— اللقاء من الصفر (@MinAlsefer) April 15, 2022