“التجارة” تحقق فيما يثار عن منح وكالات السيارات أفضلية البيع للمعارض والتجار وتأخير المستهلكين

أكدت وزارة التجارة فتح تحقيق حول ما يثار من تفضيل وكالات السيارات بيع السيارات الجديدة لمعارض وتجار السيارات، وتأخير تسليم المستهلكين لطلباتهم وحجوزاتهم من السيارات بحجة عدم وصولها.
وأشارت إلى أنه لحماية المستهلك سيتم التقصي حول ممارسات وكالات السيارات ومراجعة مبيعاتها ومخزونها، ورصد أعداد ومصادر السيارات الجديدة في المعارض، والتحقق من أعداد السيارات المبيعة للمعارض.
وأضافت أنها ستقوم بمراجعة حجوزات المستهلكين ومواعيد تسليمها، ومعاقبة الوكالات المخالفة، وإعطاء الأولوية لطلبات المستهلكين. وفق “أخبار 24”.