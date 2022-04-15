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جديد المحليات > المملكة تدين وتستنكر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى وإغلاق بواباته
15/04/2022   11:36 م

المملكة تدين وتستنكر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى وإغلاق بواباته

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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة لإقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى وإغلاق بواباته، والاعتداء على المصلين العُزّل داخل المسجد وفي ساحاته الخارجية.

واعتبرت المملكة هذا التصعيد الممنهج اعتداءً صارخًا على حرمة المسجد الأقصى ومكانته في وجدان الأمة الإسلامية، وانتهاكًا للقرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة.

ودعت المجتمع الدولي للاضطلاع بدروه في تحميل قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار مثل هذه الجرائم والانتهاكات على الشعب الفلسطيني الأعزل وأرضه ومقدساته، وعلى فرص إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط. وفق “أخبار 24”.

المملكة تدين وتستنكر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى وإغلاق بواباته

جديد المحليات
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