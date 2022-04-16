“الأراضي البيضاء”: 60 يوماً على انتهاء فترة التسجيل للمرحلة الثانية في الرياض

دعا برنامج الأراضي البيضاء اليوم (الجمعة)، جميع ملاك الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاق الجغرافي لمدينة الرياض سواء في مرحلتها الأولى أو الثانية إلى التسجيل قبل انتهاء مهلة التسجيل بتاريخ 15 / 6 / 2022.
وأوضح البرنامج أن ملاك الأراضي أو من ينوب عنهم مسؤولون عن تقديم الوثائق والبيانات اللازمة وتسجيلها خلال المدة النظامية، وفي حال تم رصد الأرض من قبل البرنامج وتسجيلها فسيتم تطبيق المخالفات والغرامات المستحقة على الملاك المتخلفين عن التسجيل.
وأضاف أن الإعفاء من الرسوم يستوجب تسجيل الأرض في المنصة، ثم تقديم المسوغات خلال فترة الاعتراض بعد صدور الفاتورة، موضحاً أن فاتورة رسوم الأراضي تصدر باسم مالك الأرض بناء على البيانات من وزارة العدل لحظة إصدارها، وفي حال تم نقل ملكية الأرض بعد صدور الفاتورة فإن المالك الأول ملزم بسداد الرسوم. وفق “أخبار 24”.
ونوه البرنامج إلى أنه لم يتبقَّ على انتهاء مهلة التسجيل النظامية سوى 60 يوماً، مبيناً أن ملاك الأراضي البيضاء يمكنهم التسجيل عبر البوابة الإلكترونية.