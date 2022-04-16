مدرب استقلال دوشنبه: مباراتنا أمام الهلال تشبه مواجهة مانشستر سيتي وأتليتكو مدريد

قال المدير الفني لفريق استقلال دوشنبه الطاجيكي، مبين أرجاشيف، إن مواجهة فريقه أمام الهلال بدوري أبطال آسيا كانت تشبه مواجهة مباراة مانشستر سيتي وأتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.
حقق فريق الهلال فوزًا صعبًا على نظيره استقلال دوشنبه، مساء الجمعة، بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.
وقال مبين أرجاشيف خلال المؤتمر الصحفي بعد اللقاء: “مباراتنا أمام الهلال تشبه مباراة مانشستر سيتي وأتليتكو مدريد، نحن كنّا مثل أتليتكو مدريد والهلال مثل مانشستر سيتي”. وفق “أخبار 24”.
وأضاف: “الهلال فريق كبير ولديه خبرة في آسيا، ومن الصعب اللعب أمام الهلال بطريقة هجومية لأنهم يمتلكون لاعبين مميزين”.
وبتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة، بينما ظل استقلال دوشنبه بدون نقاط في المركز الأخير.