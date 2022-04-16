“الفرج” يكشف عن أسوأ ما كان في مباراة الهلال واستقلال دوشنبه

علق لاعب الهلال سلمان الفرج على فوز فريقه أمام استقلال دوشنبه، بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
وقال الفرج في تصريحات بعد المباراة: “نبارك لجماهيرنا، قدمنا مباراة جميلة وحصلنا على فرص كثيرة ولم نستغلها وهذا الجانب السيئ الوحيد بالمباراة، واستحقينا هذا الانتصار”.
وأضاف: “قدمنا مباراة جيدة، ولكن أسوأ ما فيها عدم استغلال الفرص الكثيرة التي أتيحت لنا”.
وتابع: “الشوط الأول كنت قليل الحركة على الطرف حسب تحرك بيريرا، وفي الشوط الثاني كان بيريرا يلعب بمركز رقم 10 ولذلك لعبت على الطرف”. وفق “أخبار 24”.
وأتم: “نتيجة مباراة الريان والشارقه أعطتنا أريحية قبل المباراة، لكن لم تؤثر على أدائنا وكنّا عازمين على الفوز وهذا ما تحقق”.