أول تعليق من “دياز” بعد فوز الهلال أمام استقلال دوشنبه بدوري الأبطال

علق المدير الفني لفريق الهلال رامون دياز، على فوز فريقه أمام استقلال دوشنبه، بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
وقال دياز في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “غابت عنّا الأهداف بالشوط الأول وكان هناك تسرع من بعض اللاعبين، لكن بالمجمل استحوذنا على المباراة وخلقنا كمًّا هائلًا من الفرص، والنتيجة لا تعكس واقع المباراة”.
وأضاف مدرب الهلال: “استعجال وتسرع لاعبي الهلال خلال المباراة أضاع علينا فرصا عديدة”.
وأتم : “النتيجة لا تعكس حقيقة مجريات المباراة، بالنظر إلى السيطرة المطلقة والكم الهائل من الفرص المحققة”. وفق “أخبار 24”.