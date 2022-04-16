أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة للحشود، وصول عدد المصلين في الروضة الشريفة خلال العشر الأوائل من رمضان إلى أكثر من 132 ألف مصلٍ.
وأوضحت الوكالة، أن عدد الزوار للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما خلال نفس الفترة بلغ نحو 299 ألف زائر.
وتنظم الإدارة العامة، آلية الزيارة والصلاة في الروضة الشريفة بعد الحجز المسبق للصلاة بالروضة الشريفة عبر تطبيق “اعتمرنا” أو “توكلنا”، وذلك خلال فترتين، مع تخصيص فترة للنساء من بعد صلاة الفجر إلى قبيل صلاة الظهر. وفق “أخبار 24”.